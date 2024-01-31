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2008 ekonomik krizini bilen isimden kritik uyarı

2008 ekonomik krizini bilen isimden kritik uyarı
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2008 yılında patlak veren küresel ekonomik kriz için tüm dünyayı önceden uyaran ABD'li ekonomist ve borsacı Nassim Taleb, kamu borcundaki artışın ve para eksikliğinin ABD ekonomisini üzücü bir sona sürükleyeceğini söyledi.

2008 yılında patlak veren küresel ekonomik krizi öngören ünlü ekonomist Nassim Taleb, ABD'yi ve domino etkisiyle tüm dünyayı etkileyecek yeni bir tahminde bulundu.

ABD'de borç limitinin artırılmasını eleştiren Taleb, "Kongre doğru kararların sonuçlarından korktuğu için borç limitini artırmaya devam ettiği sürece, ki siyasi sistemin yapısı böyle, en nihayetinde bir borç sarmalı oluşacak. Borç sarmalı, ölüm sarmalı gibidir" ifadelerini kullandı.

Piyasanın çöküşüyle ilgili hangi senaryoların gelişebileceğine dair bir tahmin paylaşmayan Taleb, ABD'de bütçe açığının yanı sıra şoklara karşı önceki yıllara göre daha az dirençli olan ekonomide kırılganlığın baş gösterebileceğinin altını çizdi.

2008'de ABD'de başlayan mortgage krizi, Türkiye'yi de etkisi altına alan küresel bir krize dönüşmüştü.

Etiketler ünlü ekonomist Nassim Taleb ünlü ekonomist Nassim Taleb kriz ekonomik kriz
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