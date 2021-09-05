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2022-2024 Orta Vadeli Program açıklandı

2022-2024 Orta Vadeli Program açıklandı

AK Parti iktidarı tarafından hazırlanan ve 2022-2024 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Program Cumhurbaşkanı onayıyla açıklandı.

Türkiye ekonomisinin üç yıllık yol haritası niteliğini taşıyan Orta Vadeli Program açıklandı.

2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın onaylanmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

BÜYÜME

2021 büyüme tahmininin yüzde 9 olduğu planda, ekonominin 2022'de yüzde 5, 2023 ve 2024'te yüzde 5.5 büyümesi öngörülüyor.

İŞSİZLİK

İşsizlik 2021'de yüzde 12.6 olarak tahmin ediliyor. 2022 işsizlik hedefi yüzde 12, 2023 işsizlik hedefi yüzde 11.4, 2024 hedefi ise yüzde 10.9.

ENFLASYON

Programda 2021 için enflasyon hedefi yüzde 16.2.

2022'de yüzde 9.8 olarak tahmin edilen enflasyonun 2023'te yüzde 8, 2024'te yüzde 7.6 olması hedefleniyor

Etiketler Orta Vadeli Program Türkiye recep tayyip erdoğan
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