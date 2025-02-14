2.2 milyar TL'lik destek ödemesi hesaplara yattı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 251 milyon TL'lik destek ödemelerinin çiftçilerin hesabına yatırıldığını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 milyar 2 milyon 224 bin 799 TL Hububat Desteği, 199 milyon 755 bin 800 TL Hayvan Gen Kaynakları Desteği, 49 milyon 769 bin 36 TL Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği olmak üzere toplamda 2 milyar 251 milyon 749 bin 635 TL tarımsal destekleme ödemesini, bugün çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını belirtti. Bakan Yumaklı, Hububat Desteği'nin; Kırıkkale, Kayseri, Antalya, Çanakkale, Uşak, Nevşehir, Bolu, Niğde illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri için ödeneceğini açıkladı.
🚜 Üreticimizin gücüne güç katmaya aralıksız devam ediyoruz.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) February 14, 2025
🌱 2 milyar 251 milyon 749 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.
🌾 Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/G654ywBPRD
DHA
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