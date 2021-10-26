230 firmanın borcu yeniden yapılandırıldı
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 230 firma ile 73.1 milyar liralık yapılandırma anlaşması yapıldığını açıkladı.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Ekim 2019-Eylül 2021 döneminde büyük ölçekli 230 firma ile 73.1 milyar lira değerinde yapılandırma anlaşması yapldığını açıkladı.
Küçük ölçekli 32 firma ile de Kasım 2019-Eylül 2021 döneminde 396 milyon TL yeniden yapılandırma yapıldığı kaydedildi.
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