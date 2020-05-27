3 GSM şirketine bayram incelemesi

Bayram tebriki için sevdiklerini arayan vatandaşlar kimseye ulaşamadı. 3 GSM şirketi de sıkıntının kendisinde olmadığını açıklayarak rakiplerini suçladı. Ulaştırma Bakanlığı, yaşanan durumla ilgili olarak inceleme başlattı.

Corona virüs günlerinde sosyal hayat alışkanlıklarının değişmesi bu Ramazan Bayramı'na da yansıdı. Uzun süredir evlerinden çıkmayan akrabalarına ve sevdiklerine ulaşmak isteyen vatandaşlar bayram tebrikleri için telefonlara sarıldı. Ancak bayramın ilk günü olan pazar sabahı annesini, babasını ya da uzaktaki tanıdığını arayan çoğu kişi bir türlü başarılı bir çağrı gerçekleştiremedi.

FATURA KONTROLÜ

İlk başta herkes sorunun kendisininde olduğunu düşünüp telefonlarını hatta faturalarının ödenmiş olup olmadığını kontrol etti. Ancak sorunun kendilerinde olmadığı kısa sürede anlaşıldı. Binlerce kişi aynı anda çağrı merkezleri ve sosyal medya üzerinden operatörlere ulaşıp görüşme gerçekleştiremediklerini iletti. Şikayet sayısı saatler ilerledikçe artış gösterirken durum gece saatlerine geldiğinde ancak düzelebildi. Hizmet sağlayıcısı 3 GSM operatörü de sorun ile ilgili şikayetlere cevap vermek için yaptıkları resmi açıklamada sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını diğer operatörlerde yaşanan sıkıntının sistemi etkilediğini belirtti.

SİSTEM KİLİTLENDİ

Sektör kaynakları bayramın ilk günü sabah saatlerinde GSM operatörlerinden birine ait sistemin aşırı yükü kaldıramadığı belirtti. 3 GSM şirketinin birbirini suçladığı senaryoya göre sisteme aşırı yük binince operatörler diğer operatörlerden gelen çağrılan sistem dışında bıraktı. Durum böyle olunca sadece kendi GSM şirketine ait numaralardan gelen çağnlar başarılı bir şekilde gerçekleşmiş oldu.

TEKNİK İNCELEME YAPILACAK

Yaşanan sıkıntı üzerine harekete geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı inceleme başlattı. Kaynaklar resmi makamların ilk etapta GSM şirketlerine durumu sorduğunu ve aldıkları cevapların kendilerini tatmin etmediğini bu yüzden Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından detaylı bir inceleme süreci başlatılmasına karar verdiklerini bildirdi.

DEPREMDEN SONRA İKİNCİ

GSM operatörleri 26 Eylül tarihinde İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan kesinti nedeniyle de eleştirilmişti. Deprem anından sonra 27 saati bulan iletişim sorunu nedeniyle BTK tarafından bir soruşturma başlatılmış ve 3 GSM şirketine kesintisiz iletişimi sağlayamadıkları gerekçesi ile toplamda 19.5 milyon liralık ceza kesilmişti.

2019'DA 273.8 MİLYAR DAKİKA KONUŞTUK

BTK tarafından hazırlanan Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2019 Raporu'na göre Türkiye'de toplam 80.7 milyon mobil abone bulunuyor. Bu aboneler tarafından 2019'da gerçekleştirilen stoplan sabit ses trafiği 6.3 milyar dakika olurken mobil ses trafiği ise 273.8 milyar dakika.