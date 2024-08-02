  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 30 yıllık dev şirket konkordato ilan etti

30 yıllık dev şirket konkordato ilan etti

30 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
Güncelleme:

30 yıldır faaliyet gösteren motor üreticisi KEM-P Vibrasyon Motorları, konkordato ilan etti.

Ekonomik kriz nedeniyle iflas ve konkordatoların ardı arkası kesilmiyor. Türkiye'nin önde gelen vibrasyon motor üreticisi KEM-P, ekonomik kriz nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. 30 yılı aşkın süredir sektörde faaliyet gösteren firma, İzmir'den gelen iflas haberleri arasına katıldı.

KEM-P Vibrasyon Motorları, 1990 yılında endüstriyel makineler üretimiyle başladı. 2000'li yıllarda ise elektrikli ve havalı vibrasyon motorları üretimine geçerek büyük bir müşteri kitlesine ulaştı. Ancak küresel ekonomik kriz, firmanın mali yapısını olumsuz etkiledi.

MAHKEME KARARI AÇIKLADI

Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi, 30 Temmuz 2024 tarihinde aldığı kararla KEM-P için geçici mühlet kararı verdi. Firma, önümüzdeki 3 ay boyunca konkordato sürecinde olacak. Bu süreçte mali müşavir, makine mühendisi ve hukukçudan oluşan bir komiser heyeti görevlendirildi.

Konkordato kararı alacaklılara ilan edildi. Alacaklılar, bu ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürebilecek ve mahkemeden talebin reddini isteyebilecekler.

KONKORDATOLAR PATLADI

2024'ün ilk 6 ayında 605 firma için konkordato kararı alındı. Uzmanlar, ekonomik sıkıntılar nedeniyle büyük bir iflas dalgası yaşanabileceğine dikkat çekiyor. 

Etiketler konkordato iflas motor
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mısır'ın çığlık atan mumyasının sırrı çözüldü Mısır'ın çığlık atan mumyasının sırrı çözüldü İzmir'de vahşet: Bir 2 kızıyla birlikte bir anneyi ve bir erkeği öldürüp cesetleri parçalara böldü İzmir'de vahşet: Bir 2 kızıyla birlikte bir anneyi ve bir erkeği öldürüp cesetleri parçalara böldü Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın güzeli fazla kilolarından kurtulup bambaşka biri oldu Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın güzeli fazla kilolarından kurtulup bambaşka biri oldu Soruyu Prof. Dr. Özgür Demirtaş yanıtladı: Malda mı kalmalı, nakit mi bulundurmalı ? Soruyu Prof. Dr. Özgür Demirtaş yanıtladı: Malda mı kalmalı, nakit mi bulundurmalı ? İnternet sitesine erişilemiyordu: AYM'den açıklama İnternet sitesine erişilemiyordu: AYM'den açıklama Türkiye'nin masmavi cenneti ikiye bölünüyor: Görüntüler korkunç Türkiye'nin masmavi cenneti ikiye bölünüyor: Görüntüler korkunç Derin Mermerci’den Erdoğan ailesine ''sizi yanıltıyorlar'' mektubu Derin Mermerci’den Erdoğan ailesine ''sizi yanıltıyorlar'' mektubu Eşinin 5 bileziğini satıp kendi işinin patronu oldu Eşinin 5 bileziğini satıp kendi işinin patronu oldu Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışı çıkış harcı resmen zamlandı Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışı çıkış harcı resmen zamlandı SGK ve 13 bankadan emekliler için yeni adım SGK ve 13 bankadan emekliler için yeni adım
Hafta sonu hava nasıl olacak ? Bakmadan plan yapmayın Hafta sonu hava nasıl olacak ? Bakmadan plan yapmayın Temmuz ayında Türkiye'nin en çok satılan otomobiller belli oldu Temmuz ayında Türkiye'nin en çok satılan otomobiller belli oldu İletişim Başkanı Altun'u engelleyen Instagram'a erişim engeli getirildi İletişim Başkanı Altun'u engelleyen Instagram'a erişim engeli getirildi Esenyurt'ta korkunç cinayet: Ölen 14, öldüren 15 yaşında... Esenyurt'ta korkunç cinayet: Ölen 14, öldüren 15 yaşında... Bakan Yerlikaya’nın adına kayıtlı adreste iki yabancı çıktı iddiası için suç duyurusu Bakan Yerlikaya’nın adına kayıtlı adreste iki yabancı çıktı iddiası için suç duyurusu Tüm bayraklar yarıya indirildi, 81 ildeki tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak Tüm bayraklar yarıya indirildi, 81 ildeki tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak ''AK Partili vekil İsrail'e kurşun geçirmez cam gönderiyor'' ''AK Partili vekil İsrail'e kurşun geçirmez cam gönderiyor'' Erdoğan'a bir anket şoku daha: Artık ''en beğenilen siyasetçi'' değil Erdoğan'a bir anket şoku daha: Artık ''en beğenilen siyasetçi'' değil Türkiye'nin yeni gururu Bayraktar KALKAN DİHA'dan bir başarı daha Türkiye'nin yeni gururu Bayraktar KALKAN DİHA'dan bir başarı daha En düşük faizli konut kredisi veren banka değişti En düşük faizli konut kredisi veren banka değişti