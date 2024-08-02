30 yıllık dev şirket konkordato ilan etti

30 yıldır faaliyet gösteren motor üreticisi KEM-P Vibrasyon Motorları, konkordato ilan etti.

Ekonomik kriz nedeniyle iflas ve konkordatoların ardı arkası kesilmiyor. Türkiye'nin önde gelen vibrasyon motor üreticisi KEM-P, ekonomik kriz nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. 30 yılı aşkın süredir sektörde faaliyet gösteren firma, İzmir'den gelen iflas haberleri arasına katıldı.

KEM-P Vibrasyon Motorları, 1990 yılında endüstriyel makineler üretimiyle başladı. 2000'li yıllarda ise elektrikli ve havalı vibrasyon motorları üretimine geçerek büyük bir müşteri kitlesine ulaştı. Ancak küresel ekonomik kriz, firmanın mali yapısını olumsuz etkiledi.

MAHKEME KARARI AÇIKLADI

Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi, 30 Temmuz 2024 tarihinde aldığı kararla KEM-P için geçici mühlet kararı verdi. Firma, önümüzdeki 3 ay boyunca konkordato sürecinde olacak. Bu süreçte mali müşavir, makine mühendisi ve hukukçudan oluşan bir komiser heyeti görevlendirildi.

Konkordato kararı alacaklılara ilan edildi. Alacaklılar, bu ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürebilecek ve mahkemeden talebin reddini isteyebilecekler.

KONKORDATOLAR PATLADI

2024'ün ilk 6 ayında 605 firma için konkordato kararı alındı. Uzmanlar, ekonomik sıkıntılar nedeniyle büyük bir iflas dalgası yaşanabileceğine dikkat çekiyor.