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4 MİLYON TL ÖDÜLLE ARANAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
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  2. Ekonomi
  3. 06 Kasım 2018 13:55

4 milyon TL ödülle aranan terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığından, 31 Ekim'de Şırnak'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "Kırmızı Kategori"de 4 milyon TL ödülle aranan Bedirhan Abo olduğu açıklandı.

4 milyon TL ödülle aranan terörist öldürüldü
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İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesinin 'kırmızı' kategorisinde yer alan ve 4 milyon TL ödülle aranan 'Masiro' kod adlı PKK'lı terörist Bedirhan Abo'nun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

31 Ekim 2018 tarihinde yapılan iç güvenlik operasyonları kapsamında, Cudi Dağı Helenapir Tepe kırsalında tespit edilen bir grup PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlar listesinin 'kırmızı' kategorisinde yer alan ve 4 milyon TL ödülle aranan sözde Botan saha sorumlusu 'Masiro' kod adlı Bedirhan Abo olduğu tespit edildi.

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