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5 Türk şirketi, devler liginde

5 Türk şirketi, devler liginde
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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 5 Türk şirketinin dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasına girdiğini duyurdu.

Savuma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yaptığı yazılı açıklamada, savunma sanayinin her geçen gün daha da büyüdüğünü, geliştiğini, güçlendiğini ve yükseldiğini belirterek, "Geniş, nitelikli ve dinamik ekosistemimizle, sahada kendini ispat etmiş sistemlerimizle ve her geçen gün büyüyen ihracat potansiyelimizle Türkiye'nin de artık devler liginde önemli bir aktör olduğunu tüm dünyaya gösteriyoruz. Defence News tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre; dünyanın en büyük 100 şirketi arasında ilk 50'de 2, ilk 100'de ise toplam 5 firmamız yer alıyor. Türkiye, savunma sanayii alanında dünyada ilk 100 listesinde 5 ve üzeri şirketi bulunan 5 ülkeden biri oldu. Uluslararası alanda yakalanan bu başarının arkasında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın koşulsuz desteği ve Türk mühendislerinin akıl ve alın teri bulunuyor. Defence News İlk 100'de yer alan firmalarımızı ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Savunma sanayi ekosistemi olarak, yorulmadan, durmadan gece gündüz çalışmaya, başarılarımıza her geçen gün yeni başarılar eklemeye devam edeceğiz" denildi.

'MKE İLK KEZ LİSTEYE GİRDİ'

Haluk Görgün de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Dünyaya ve ülkemize güven sunan Türk savunma sanayi, milletimizin gücünün ve bağımsızlığının simgelerinden biri olmaya devam edecek. Bu yıl listeye ilk kez giren Makine ve Kimya Endüstrisi'ni (MKE) ayrıca kutluyor, listede hızlı yükselişini sürdüren firmalarımızı tebrik ediyorum. Hedefimiz çok daha yüksekler."

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 5 Türk şirketinin dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasına girdiğini duyurdu.

DHA

Etiketler en büyük savunma şirketleri aselsan tusaş roketsan MKE asfat
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