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7 ilde 35 taşınmaz daha özelleştirilecek

7 ilde 35 taşınmaz daha özelleştirilecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 7 ildeki toplam 35 taşınmazın özelleştirilmesine karar verdi.

ÖİB'nin yatırımcılara yönelik duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adana'nın Seyhan, Antalya'nın Serik, Mersin'in Silifke ve İstanbul'un Ümraniye ile Çatalca ilçelerinde 3'er, İzmir'in Aliağa ve Karaburun ilçelerinde 9, Konya'nın Akşehir, Ereğli ve Meram ilçelerinde 13 ve Muğla'nın Bodrum ilçesindeki 1 taşınmazın; satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden birisi veya birkaçı uygulanarak özelleştirilmesine karar verildi.

Özelleştirme işlemlerinin ise 31 Aralık 2027'ye kadar tamamlamasının öngörüldüğü bildirildi.

Etiketler Özelleştirme İdaresi Başkanlığı özelleştirme hazine bakanlık satış Resmi Gazete
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