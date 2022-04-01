890 milyon liralık destek ödemeleri başladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 890 milyon 642 bin 249 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu.

Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişci çiftçilere tarımsal destekleme ödemelerinin başladığını söyledi. Kirişci sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada 890 milyon 642 bin 249 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını belirtti.

Fındık alan bazlı gelir desteği 844 milyon 463 bin 164 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 40 milyon 311 bin 785 lira, sertifikalı fidan kullanım desteği 1 milyon 967 bin 477 lira olarak hesaplara yansımaya başladı.