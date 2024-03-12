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ABD enflasyon rakamları açıklandı

ABD enflasyon rakamları açıklandı
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ABD'de tüketici fiyatlarındaki değişimi yansıtan ve Fed'in faiz patikası üzerinde belirleyici olabilecek şubat ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ülkede enflasyon 2024 yılının ikinci ayında yıllık bazda yüzde 3,2 artış kaydetti.

Ocak ayında yıllık artış yüzde 3,1 seviyesinde gerçekleşirken, şubat ayına yönelik piyasanın artış beklentisi de yüzde 3,1 olmuştu.

Öte yandan, tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,4 artış kaydetti. Piyasanın veriye ilişkin beklentisi de yüzde 0,4 artış gerçekleşmesi yönündeydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarında oldukça sık bahsettiği Çekirdek TÜFE ise aylık ve yıllık bazda sırasıyla yüzde 0,4 ve yüzde 3,8 artış kaydetti. Veriye ilişkin beklenti ise aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,7 artış gerçekleşmesi yönündeydi.

Kısa vadeli enflasyon beklentisi üç yılın en düşük seviyesine inmişti

New York Fed’in şubat ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nde ise tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin son üç yılın en düşük seviyesine gerilediği görülmüştü.

Yaklaşık 1300 hanehalkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, şubatta değişim göstermeyerek yüzde 3 olmuştu. Böylece kısa vadeli enflasyon beklentisi, Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyesinde kalmaya devam etmişti.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise aynı dönemde yüzde 2,4'ten yüzde 2,7'ye, 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi de yüzde 2,5'ten yüzde 2,9'a çıkmıştı.

Altın fiyatları enflasyon verisine nasıl tepki verdi?

Yıllık bazda beklentilerin üzerine çıkan ABD enflasyon verisi sonrası ons altın ise ilk tepki olarak 2167 dolara kadar geriledi. Ons altın daha sonra saat 15.36 itibarıyla 2176 doları test etti.

Etiketler abd enflasyon verisi ABD enflasyon rakamları abd enflasyonu enflasyon
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