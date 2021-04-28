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ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı.

ABD Merkez Bankası(Fed), piyasaların merakla beklediği faiz aralığını açıkladı. FED oybirliği ile, faiz aralığını %0,00-0,25 aralığında sabit bıraktı. Aylık 120 milyar dolarlık tahvil alım programının da devamına karar verdi.

"RİSKLER DEVAM EDİYOR"
Ekonomik aktivite ve istihdamın güçlendiğine dikkat çeken Fed'in karar metninde "Enflasyon yükseldi ancak büyük oranda geçici faktörlerden kaynaklandı." ifadeleri dikkat çekti.

Oy birliği ise faizleri sabit bırakan Fed'in karar metninde "Büyüme ve istihdam güçlendi. Ekonomik görünüm için riskler devam ediyor." denildi ve destekleyici para politikasının devam edileceği belirtildi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı, özellikle varlık alımları ve tapering ile ilgili geleceğe yönelik mesajları izleniyor.

Etiketler abd fed merkez bankası faiz
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