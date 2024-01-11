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ABD'de enflasyon beklentileri aştı

ABD'de enflasyon beklentileri aştı
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Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayında tüketici enflasyonu beklentileri aşarak yüzde 0.3 olarak kaydedildi.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ülkede enflasyon aralık ayında yıllık bazda yüzde 3,4 artış kaydetti.

Kasım ayında yıllık artış yüzde 3,1 seviyesinde gerçekleşirken, piyasanın yıllık artış beklentisi yüzde 3,2 seviyesindeydi.

Öte yandan, tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,3 artış kaydetti. Piyasanın aylık artış beklentisi ise yüzde 0,2 artış gerçekleşmesi yönündeydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarında oldukça sık bahsettiği Çekirdek TÜFE ise aylık ve yıllık bazda sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 3,9 artış kaydetti. Veriye ilişkin beklenti de aylık yüzde 0,3, yıllık ise yüzde 3,8 seviyesindeydi.

New York Fed’in aralık ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nde ise tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin düştüğü görülmüştü.

Yaklaşık 1300 hanehalkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen yıl aralıkta 0,4 puan azalışla yüzde 3'e gerilemişti. Böylece kısa vadeli enflasyon beklentisi Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetmişti.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise aynı dönemde 0,4 puan azalarak yüzde 3'ten yüzde 2,6'ya ve 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi de 0,2 puan azalışla yüzde 2,5'e gerilemişti.

Etiketler abd enflasyon piyasa
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