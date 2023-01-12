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ABD'de enflasyon rakamları açıklandı!

ABD'de enflasyon rakamları açıklandı!
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ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık ayında yüzde 6,5 seviyesinde gerçekleşti.

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı. 

ABD'de aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 6,5 artış gösterdi.

Kasım ayında yıllık artış yüzde 7,1 seviyesinde gerçekleşirken, piyasanın aralık ayındaki yıllık artış beklentisi de yüzde 6,5 seviyesindeydi. 

Açıklanan verilere göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti aralık ayında bir önceki aya kıyasla ise yüzde 0,1 düşüş gösterdi.

Kasım ayında aylık artış yüzde 0,1 seviyesinde gerçekleşirken, piyasanın aralık ayında artış beklentisi bulunmuyordu.

ABD'de Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi ise aralık ayında yıllık yüzde 5,7 artış gösterdi.

Kasım ayında Çekirdek TÜFE'deki yıllık artış yüzde 6 seviyesinde gerçekleşirken, piyasanın aralık ayındaki yıllık artış beklentisi de yüzde 5,7 seviyesindeydi.

Etiketler ABD enflasyon
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