ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. Buna göre, ekim ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 3.2 artış gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ülkede enflasyon ekim ayında yıllık bazda yüzde 3,2 artış kaydetti.

Eylül ayında yıllık artış yüzde 3,7 seviyesinde gerçekleşirken, piyasanın ekim ayına yönelik yıllık artış beklentisi ise yüzde 3,3 seviyesindeydi.

Öte yandan, ekim ayında tüketici fiyatları aylık bazda değişim göstermedi. Piyasanın aylık artış beklentisi ise yüzde 0,1 seviyesindeydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarında oldukça sık bahsettiği Çekirdek TÜFE ise aylık ve yıllık bazda sırasıyla yüzde 0,2 ve yüzde 4 artış kaydetti. Veriye ilişkin beklenti ise aylık yüzde 0,3, yıllık ise yüzde 4,1 seviyesindeydi.

Böylelikle enflasyon verileri, tüm kalemlerde tahminlerin altında gerçekleşmiş oldu.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi de düşmüştü

New York Fed’in ekim ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nde de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin düştüğü görülmüştü.

Buna göre yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçları, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisinin ekimde 0,1 puan azalışla yüzde 3,6'ya indiğini göstermişti.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi değişim göstermeyerek yüzde 3'te kalırken, 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise 0,1 puan azalışla yüzde 2,7 seviyesine inmişti.