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ABD'li teknoloji devleri zarar yazdı!

ABD'li teknoloji devleri zarar yazdı!
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ABD merkezli teknoloji şirketleri bilançolarını açıkladı. Amazon'un satışları azalırken, Apple ve Google'ın gelirleri beklentilerin altında kaldı.

ABD’de yüksek enflasyon ve ardından gelen parasal sıkılaştırmanın yarattığı talep daralması teknoloji sektörüne yansıyor.

ABD'li teknoloji devleri Apple ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in gelirleri geçen yılın ekim-aralık döneminde beklentilerin altında kaldı.

Apple'ın ekim-aralık döneminde satışları 2021'in aynı dönemine göre yüzde 5 civarında düştü. Bu, 2019'dan bu yana görülen yıllık bazdaki ilk düşüş oldu.

Apple'ın satışları Noel tatilinin de içinde bulunduğu son çeyrekte yüzde 5,5 azalırken, Amazon'un ana iş kollarından online satışlar yüzde 2 düşerek 64,5 milyar dolarla analist beklentilerinin altında kaldı.

Şirketin büyük ölçekli işten çıkarma hamlelerine karşın e-ticaret iş kolu beş çeyrek üst üste zarar açıkladı. Şirket hisseleri vadeli piyasalarda düşüşe geçti.

Öte yandan Amazon’dan, sosyal medya platformu Snapchat'e kadar onlarca teknoloji firmasında işten çıkarılan kişi sayısının 237 bini aştığı belirtiliyor.

Etiketler abd teknoloji şirketleri apple amazon google alphabet
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