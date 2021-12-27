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AK Parti emekli maaşına yapılacak zam için ipucu verdi

AK Parti emekli maaşına yapılacak zam için ipucu verdi

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, emekliye yapılacak zammın asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zamma yakın olacağını söyledi.

Milyonlarca emekli maaş zammı için gün sayıyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zam, emekli vatandaşların beklentisini artırdı. Emeklilere yapılacak zamla ilgili iktidar kanadından açıklama geldi. 

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TGRT Haber'de yaptığı açıklamada emeklilere yapılacak zam miktarıyla ilgili ipuçları verdi. 2022 yılında uygulanacak olan asgari ücrete yüzde 50.54 oranında zam yapılmış ve asgari ücret miktarı 4253 lira olmuştu. Cahit Özkan “Emekliye nasıl bir zam yapmayı düşünüyorsunuz, yüzde 50 olur mu?” sorusuna asgari ücretteki fedakarlığın emekli zammında da yapılacağını belirterek şu bilgileri verdi:

“Vatandaşlarımızı bugüne kadar ne faize, ne enflasyona ne de kur kumpaslarına yenik düşürmedik. Her daim aldığımız kararlarla satın alma güçlerini artıra artıra bugüne geldik. Demek oluyor ki geçen seneki emekli maaşlarıyla küresel enflasyon salgınına karşı vatandaşımızın ekonomik durumunu güçlendirecek bir rakam olacak. Oran olarak asgari ücret artışına yakın bir düzenleme olacak. Cumhurbaşkanımızın ekonomi ile ilgili müjdeleri de bu istikamettedir. Emekliye yapılacak zam da asgari ücrete zammına yakın olacak.”

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Etiketler emekli maaşı zam asgari ücret
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