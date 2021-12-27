Cem Küçük emekliye yapılacak zammı canlı yayında açıkladı

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen yazar gazeteci Cem Küçük dün akşam katıldığı canlı yayında "AK Partili yetkililerden öğrendim" deyip emeklilere 2022 yılı için yapılacak maaş zam oranını açıkladı.

Geçim derdinin en üst seviyelerde yaşandığı Türkiye’de 2022 asgari ücret rakamını 4253 TL olarak açıklanmasının ardından gözler emekli maaşı zammına çevrildi. Emekliye verilecek zam miktarı için nefesler tutulurken iktidara yakın Cem Küçük canlı yayında emekli maaşı zammı için oran yönünde rakam verdi. Emekliye maaşı zammı ne kadar olacak sorusuna cevap veren Cem Küçük dikkat çeken ifadeler kullandı.

Asgari ücret zammı sonrası 10 milyonun üzerinde emekli maaşı zammı için nefesler tutuldu. Emekliye zam için günler sayılıyor. Dün akşam Habertürk TV ekranlarında Enine Boyuna Programı'nda konuk olan Cem Küçük emekliye maaş zammı oranı için yaptığı görüşmeyi anlattı. Hükümete yakın gazeteci Cem Küçük emekliye ‘çok iyi zam yapılacağı’nı savundu. Küçük, AK Parti'li yetkililerle konuştuğunu ve emekliye yüzde 30 ila 40 arasında zam yapılacağını ileri sürdü.

Zamlarla ilgili konuk olduğu Enine Boyuna canlı yayınında konuşan Cem Küçük, “Emekliye çok iyi zam gelecek. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu geçtiğimiz gün benim konuğumdu, asgari ücret gibi enflasyon farkları içinde en az yüzde 30-40 zam gelecek. Maaşlar düzeltilecek.” dedi.