AK Parti'den doğalgaz ve elektrikten alınan verginin düşürülmesine ret

Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap’ın doğal gaz ve elektrikten alınan yüzde 18’lik Katma Değer Vergisi (KDV) oranının yüzde 1’e indirilmesini öngören Kanun Teklifi, AKP’li vekillerin oylarıyla reddedildi.

2019’UN İLK 9 AYINDA 3 MİLYONDAN FAZLA ABONENİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ

Konutlarda kullanılan elektriğin fiyatının yüzde 32.3, doğalgazın fiyatının ise yüzde 34.7 zamlandığını belirten Kasap, şunları söyledi:

“İğneden ipliğe gelen zamlarla iyice artan hayat pahalılığı, yurttaşı en temel harcamalarını dahi kısmaya itti. Sadece 2019’un ilk 9 ayında 3 milyon 365 bin abone borcunu ödeyemediği için elektriği kesildi. Yine 710 bin doğalgaz abonesi borcunu ödeyemediği için doğalgazı kesildi. AKP milletvekilleri, vermiş olduğum Kanun Teklifini reddederek bir kez daha milletin yanında olmadıklarını göstermiştir.

Karadeniz’de bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi sevindiricidir ama bu müjdeyi veren İktidar keşke şu tarihten itibaren de doğalgaz faturalarında yüzde 30 indirim uygulayacağız diyebilseydi.

Özellikle Türk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısında sürekli değer kaybetmesi doğalgaz zamlarında etkili oluyor. İktidar, döviz kuruna bakmıyor ama doğalgaz ve elektrik faturaları cep yakıyor. 2021 yılına bir yandan Koronavirüs salgını bir yandan da grip salgını ile birlikte gireceğiz.

Şüphesiz soğuk havaların başlamasıyla birlikte vatandaş elektrik ve doğalgaz kullanımını arttıracak ama bu ekonomik buhranda vatandaş bu kadar yüksek faturaları nasıl ödeyeceğim diye şimdiden kara kara düşünüyor. İktidar, doğalgaz ve elektrik faturalarında indirim öngören kanun teklifimizi reddederek vatandaşlarımızın yanında olmadığını bir kez daha göstermiştir.”