AK Parti'den vergi borcu yapılandırması açıklaması

AK Parti Grup Başkan Vekili Elitaş vergi borcu yapılandırma teklifine ilişkin açıklama yaptı. Elitaş, "Faydalanmak isteyenler 30 nisan 2023 tarihinde kadar ilgili idareye başvuracak" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş vergi borcu yapılandırmasından faydalanmak isteyenler 30 nisan 2023 tarihinde kadar ilgili idareye başvuracağını söyledi.

İşte Elitaş'ın açıklaması:

Kanun teklifi tamamlandı. Vatandaşlarımızın tüm borçlarını yapılandırma kapsamına aldık tüm vergiler askerlik, daha önce hiç yapılandırmada yer almayan cezalar, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, madenlerden devlet hakkı gibi ne tür borç varsa yapılandırılıp ödenecek. Hazırladığımız teklifte 31 aralık 2022'yi esas aldık. Kanun metninde yurt içi ÜFE ile ilgili özel bir düzenleme yapıyoruz.

Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler, sahte belgeleri düzenleyenler, yapılandırma kapsamı dışında. Faydalanmak isteyenler 30 nisan 2023 tarihinde kadar ilgili idareye başvuracak ve yapılandırılan tutarları peşin veya taksitle ödeyecek. Bu kanunda yapılandırılan borçlar 48 ayda tahsil edilebilecek.

Faydalanmak isteyenler 30 nisan 2023 tarihinde kadar ilgili idareye başvuracak ve yapılandırılan tutarları peşin veya taksitle ödeyecek. Bu kanunda yapılandırılan borçlar 48 ayda tahsil edilebilecek. Peşin ödeme halinde yurt içi üfe oranından yüzde 90 indirim. İdari para cezalarında ise aslında yüzde 5 indirim uyguluyoruz.