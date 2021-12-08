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Akaryakıta zam üstüne zam!

Akaryakıta zam üstüne zam!

Akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru devam ediyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77 kuruş, motorinde ise 31 kuruş zam yapıldı.

Bugün sabah saatlerinden itibaren benzin ve motorine zam geleceği konuşuluyordu. Önceki günlerde zam gelmesinin ardından vatandaşlar bugün zam gelip gelmeyeceğini merak ediyordu. Ancak meraklar son buldu. Bu gece yarısından itibaren benzine 77 kuruş, motorine de 31 kuruş zam yapıldı.

İLLERE GÖRE MOTORİN FİYATI
Söz konusu fiyat artışının gerçekleşmesi halinde motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak Ankara'da 10,05'den 10,36 TL'ye, İstanbul'da 9,99 TL'den 10,30 TL'ye, İzmir'de 10,07 TL'den 10,38 TL'ye yükseldi.

İLLERE GÖRE BENZİN FİYATI
Ankara'da ortalama 9,60 liradan satılan benzinin litre fiyatı 10,37 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 9,55 liradan 10,32 liraya, İzmir'de 9,62 liradan 10,39 liraya çıkacak.

Etiketler zam akaryakıt benzin motorin
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