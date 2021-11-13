Akşamcılara kötü haber! Rakıya zam geldi

Türkiye Tekel Bayileri Platformu (TTB) Başkanı Özgür Aybaş, Efe Alkollü İçecekler Ticaret A.Ş.’ye ait rakı çeşitlerine gelen zamlara dair yeni bir fiyat listesi paylaştı.

Aybaş bir kullanıcının sorusu üzerine, bu zamların ‘maliyet zammı’ olduğunu belirtirken yüzde 17 ile yüzde 25 bandında daha büyük ÖTV zammının da aralık sonu veya ocak başında geleceğini aktardı.

TTB başkanının paylaştığı belgeye göre zam 15 Kasım’dan itibaren uygulanacak.