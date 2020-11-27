Albayrak'ın istifası sonrası dikkat çeken hesap

Yabancıların hisse senedi, tahvil ve swap (döviz-TL takası) kanallarından Türkiye'ye sıcak para girişleri 6-20 Kasım dönemindeki iki haftada 7 milyar doları aşarken, yerlilerin döviz ve altın alımları da 5,5 milyar dolara ulaştı.

Sözcü gazetesinden Emre Deveci'nin haberine göre yabancıların döviz bozdurup TL almaları dolar/TL kurunu aşağı iterken, yerlilerin alımları da kuru yukarı itiyor.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 6-13 Kasım haftasında yabancılar, Borsa İstanbul’da nette 614,4 milyon dolarlık hisse senedi satın aldı. Bu rakam, borsaya Ocak 2019 sonrasındaki en yüksek haftalık yabancı girişi olmuştu.

Söz konusu haftada yabancılar 293,9 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve 19,8 milyon dolarlık da özel sektör tahvili satın aldı. Böylece Türkiye’ye haftalık yabancı portföy girişi toplam 928,1 milyon dolar olmuştu.

Yabancılar 13-20 Kasım haftasında ise 389,7 milyon dolarlık hisse senedi ve 182,7 milyon dolarlık da tahvil satın alarak Türkiye'ye nette 572,4 milyon dolarlık giriş yaptı.

Böylece 6-20 Kasım döneminde yabancıların hisse ve tahvil kanalından girişleri 1,5 milyar dolara ulaştı.

SWAP KANALINDAN İKİ HAFTADA 5,5 MİLYAR DOLARI AŞTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye’deki bankaların bilanço dışı yabancı para pozisyonu 6-13 Kasım haftasında 1 milyar 244 milyon dolar, 13-20 Kasım haftasında 3 milyar 443 milyon dolar arttı.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi'nin hesaplamasına göre, 6-13 Kasım haftasında TCMB’nin haftalık ve uzun vadedeki swap pozisyonlarının 2,2 milyar dolar gerilediği dikkate alındığında, yabancıların swap kanalıyla girişleri tahminen 3 milyar 423 milyon dolar oldu.

Analistler, 6-13 Kasım haftasında yaklaşık 500 milyon dolar da BİST kanalından yabancı swap girişi olduğunu tahmin ediyordu.

13-20 Kasım haftasında da swap kanalından yabancıların yaklaşık 1,8 milyar dolarlık giriş yaptığı tahmin ediliyor.

Geçen haftaki yaklaşık 3,9 milyar dolarlık giriş de eklendiğinde swap kanalından giriş iki haftada 5,7 milyar dolar oldu.

Yabancılar spot kurdan döviz satıp TL alıyor. Aldıkları TL'yi swap (belirli bir vade için döviz-TL takası) ile Türk bankalarına veriyor ve karşılığında döviz alıyor. Swap işleminin vadesine göre de TL faizi kazanıyor.

Yurt dışında döviz-TL swap işleminde TL faizi TCMB’nin TL-swap faizine göre şu an daha düşük olduğu için yerli bankalar TCMB yerine yurt dışı ile swap yapmayı tercih edebiliyor. Ancak son dönemde gevşetilse de BDDK’nın bankaların yurt dışı ile swap işlemlerine dönük sınırlamaları devam ediyor.