Alkole bir zam daha geliyor

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bira ve yüksek alkollü içeceklere zam geleceğini açıkladı.

Asgari ücret zammının ardından ürünlere gelen zamların ardı arkası kesilmiyor.

Bir zam haberi de Türkiye Tekel Bayiler Platformu Kurucusu Özgür Aybaş'tan geldi.

Aybaş, Twitter hesabından yapığı paylaşımında bira ve yüksek oranlı içkilere zam yapılacağını duyurdu.

ZAM ORANI VE TARİH VERDİ

Aybaş, ithal grup içkilere yüzde 20-25 arası zam geleceğine, rakı ve vodka grubuna ise yüzde 4-5 arasında zam geleceğine dair bir söylenti olduğunu paylaştı.