Alman Deutsche Bank, Dolar/TL tahminini açıkladı

Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, yıl sonu Dolar/TL tahminini açıkladı.

Türk Lirası'nda değer kaybı sürerken, yabancı kurumlar yıl sonu için Dolar/TL tahminlerini duyurmaya devam ediyor.



Son olarak Deutsche Bank CEEMEA Araştırma Yönetici Direktörü Christian Wietoska TCMB'de yaşanan Başkan değişikliğinin bankanın politika duruşunu değiştirmeyeceğini belirtti.

TCMB'den ek faiz artışının henüz baz senaryolarında olmadığını kaydeden Wietoska "Biz ortodoks yaklaşımın devam etmesini bekliyoruz. Merkez Bankası enflasyonla savaşmaya devam edecek. Eğer enflasyonda yukarı yönlü bir hareket olursa 250-500 baz puanlık artış gelebilir. Ama ek faiz artışı baz senaryomuz değil. Bu noktada Merkez Bankası makro ihtiyati önlemlerini güçlendirebilir, rezervler ve Kur Korumalı Mevduat'ta gelişmeler olabilir" şeklinde konuştu.

Ek faiz artışının enflasyon açısından güvence yaratabileceğini belirten Wietoska "Merkez Bankası'nın faiz artışlarını masada tutması yatırımcıların Merkez Bankası'na olan güvenini tazeleyecektir" değerlendirmesini yaptı.

Bloomberg HT'ye konuşan Wietoska ayrıca Dolar/TL 'nin yıl sonunda 38'e doğru ilerleyebileceği tahminini paylaştı.

Deutsche Bank, dün paylaştığı raporda TCMB'de geçen hafta yaşanan başkan değişimi ve kalıcı yüksek enflasyonun 2024'te daha fazla faiz artışının önünü açabileceğini belirtmişti.

Bloomberg