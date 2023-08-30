Almanya'da enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye bu kediyi konuşuyor: İzlediğiniz tüm komik kedi videolarını unutturdu

HÜDA PAR lideri anadilde eğitim için Anayasa değişikliği istedi

AK Parti ve MHP’nin yerel seçim planı belli oldu

68 yıl önce yapılan tabelayı gören dönüp bir daha bakıyor