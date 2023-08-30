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Almanya'da enflasyon rakamları açıklandı

Almanya'da enflasyon rakamları açıklandı
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Almanya'da enflasyonun artış hızı ağustos ayında tahminlerin altında geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin Ağustos 2023 öncü verilerini açıkladı.

Açıklanan veriye göre, Almanya'da ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 6,1 artış gösterdi.

Temmuz ayında yıllık artış yüzde 6,2 seviyesinde gerçekleşirken, piyasanın ağustos ayına yönelik yıllık artış beklentisi ise yüzde 6 seviyesindeydi.

Öte yandan, ağustos ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,3 arttı. Piyasanın aylık artış beklentisi de yüzde 0,3 seviyesindeydi.

Almanya'da Harmozine Tüketici Fiyat Endeksi ise temmuz ayındaki yüzde 6,5'lik artışa karşı ağustos ayında yıllık bazda yüzde 6,4 artış kaydetti.

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