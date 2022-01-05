Altın fiyatları baş döndürüyor! Gram altın ne kadar oldu?

ABD tahvil faizlerinin yükselmesiyle kan kaybeden ons altın yeniden 1800 doların üzerine çıktı. Gram altın ise 780 lira civarında hareket ediyor.

ABD tahvil faizlerinin yükselmesiyle birlikte Altın fiyatlarında sert düşüş yaşanmıştı. Ons altın yaklaşık olarak 30 dolar birden gerilemiş, Gram Altın fiyatları da buna paralel olarak düşüş yaşamıştı.

Piyasaların yatışmasıyla birlikte altın fiyatlarında toparlanma görülmeye başlandı. Ons altın 1800 dolar seviyesinden yeniden 1815 dolar seviyelerine yükselip denge noktasını aramaya başladı.

Fed'in faiz artırım hamlesinin yakın zamanda gelecek olması, küresel enflasyonla mücadele için diğer merkez bankalarının faiz artırması, koronavirüsün Omicron varyantının hızla yayılması gibi birçok etken de altını olumsuz etkiliyor.

ONS ALTIN YATAY SEYREDİYOR

Ons altın fiyatları güne 1815 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1812 dolar, en yüksek de 1816 dolar seviyesi görüldü. Saat 08:18 itibarıyla ons altın 1815 dolar seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN HAFİF PRİMLİ

Gram altın fiyatları da 780-800 lira civarında denge bulmaya çalışıyor. Ons altın ve döviz kurlarındaki hafif yükselişin etkisiyle küçük Fiyat hareketleri gerçekleştiren gram altın güne 782.5 lira seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 778.6 lira, en yüksek de 789.3 lira seviyesini gördü. Saat 08:18 itibarıyla 784 lira seviyesinde işlem görüyor.