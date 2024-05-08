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TL mevduat faizlerindeki düşüşün nedeni belli oldu

TL mevduat faizlerindeki düşüşün nedeni belli oldu
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Son günlerde TL mevduat faizlerinde düşüş görüldü. Merkez Bankası eski başkekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara bu düşüşün nedenlerini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 1-3 aylık mevduat faizi yüzde 68,9'da yüzde 68,1'e geriledi.

Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, X (Twitter) hesabından mevduat failerinin düşüş nedenini anlattı. Kara, ilk neden olarak, "Piyasada TL likidite fazlası nedeniyle fiili gecelik faizler TCMB politika faizinin altına geldiğini" söyledi. 

İkinci neden olarak ise "Para piyasası fonlarına gelen stopaj mevduat rekabetini azalttığını" vurgulayan Kara, "TCMB depo ihalesiyle birincisine tedbir alıyor. İkincisine yapacak pek bir şey yok" yorumunda bulundu.

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NİSAN AYINDA MEVDUAT KAYBETTİRDİ

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı. Buna göre, nisanda aylık en yüksek reel getiri, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,17, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 3,59 ile BIST 100 endeksinde oldu.

TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yatırımcısına yüzde 1,78 kazandırırken, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,16, DİBS yüzde 0,36, dolar yüzde 2,15 ve avro 3,48 kayba yol açtı.

Etiketler tl mevduat faizi düşüş mevduat faizi Hakan Kara Merkez Bankası
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