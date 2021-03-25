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  3. Altın fiyatları yükselişe geçti! Bir kilogram altın ne kadar?

Altın fiyatları yükselişe geçti! Bir kilogram altın ne kadar?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 443 bin 495 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 440 bin lirayı, en yüksek ise 444 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 443 bin 495 liradan tamamladı.

ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 409 milyon 971 bin 603,14 lira, işlem miktarı ise 927,23 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 466 milyon 933 bin 320,77 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Nil Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Etiketler altın altın fiyatları kilogram altın
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