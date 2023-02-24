Altın fiyatlarında son durum: 2023'ün en zayıf seviyesinde

Altın uzun süre daha sıkı para politikası beklentileri fiyatlar üzerinde baskı kurmasıyla gerileme trendinde 5. haftasına girdi.

Altında dolar baskısı nedeniyle gerileme devam ediyor. Ons altın 1.820 doların da altına düşerek üst üste 5. haftayı düşüşle kapatmaya doğru gidiyor.

Sıkı para politikasında uzun süre kalınacağı beklentileri külçe fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, ons altın haftayı yüzde 1'in üzerinde düşüşle bu yıl şimdiye kadarki en zayıf seviyesinde kapatmaya hazırlanıyor.

ABD verilerinden günden güne darbe alan altın en son büyümenin yavaşladığı sinyaliyle hafif bir yükseliş yaşamıştı.

Geçtiğimiz güne 1825 dolardan başlayan ons altın ABD büyüme rakamları öncesinde 1823 dolardan işlem görürken, kritik gelişme sonrası kısa süre içerisinde 1830 doları test etti. 1830 doları gördükten sonra düşüşe geçen ons altın günü 1823 dolardan kapattı.

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Altında gözler şimdi saat 16:30'da açıklanacak çekirdek PCE fiyat endeksinde. Fed'in dikkatle takip ettiği verinin para politikalarına ışık tutması bekleniyor.

En son veriler, bugün açıklanacak çekirdek PCE fiyat endeksinde daha önce beklenenden daha yumuşak bir yavaşlama olabileceğini gösteriyor.

Ons altın haftanın son işlem gününe 1823 dolardan başlarken onu takip eden gram altın da bugün 1106 liradan açıldı ardından 1101 TL'yi test etti.