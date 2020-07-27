Altın fiyatlarındaki artış Trabzon hasır satışlarını etkiledi

Altındaki artış en çok Trabzon hasır bileziğini etkiledi.

Trabzon Kuyumcular Odası Başkanı Ali Yazıcı, Trabzon hasır bileziğinde satışların dip yaptığını belirterek üretiminin neredeyse durma noktasına geldiğini söyledi. Yaşanan pandemi süreci nedeniyle henüz stokları eritemediklerini belirten Yazıcı, buna altının gramının yükselmesi de eklenince işlerinin olumsuz yönde etkilendiğini söyledi.

''BÖYLE GİDERSE GRAM ALTIN 550-650'Yİ BULACAK''

Altının 9 yıl önce ons fiyatının bin 940 civarında olduğunu hatırlatan Yazıcı, “Hayatımıza giren virüs olayı piyasaları alt üst etti. En güvenilir liman olarak şu an için altın ve gümüş görülüyor. Altın ve gümüşe yatırım yapan bütün yatırımcıların yüzü gülmekte'' yorumunda bulundu.

Bundan sonraki süreçte neler olacağına ilişkin bir tahminde bulunamadıklarını belirten Yazıcı, ''Özellikle 9 yıl önce altının ons fiyatı bin 940 civarlarındaydı. Bu rakamları yine test etti. Biz 2 bin, 2 bin 500 rakamları görebileceğini ihtimal veriyoruz. Bu durumda da altının gramı belki 550-650 olacaktır” dedi.

''TRABZON HASIR SATIŞLARI DİP YAPTI''



Yaşanan olumsuzların Trabzon’un tescilli markası olan Trabzon Hasırı'nın satışlarını olumsuz şekilde etkilediğini ifade eden Yazıcı, “Hasır bilezik satışlarımız dip yaptı. Özellikle rakamların yüksek olması alım gücünü azalttı. Burada, farklı çeşitlere 8 ayar, 14 ayar ürünlere yöneldik alım gücünü artırabilmek adına. Ancak beklediğimiz rakamlara ulaşamadık'' dedi.



ELDEKİ STOKLAR BİLE ERİMEDİ

Trabzon hasırının üretim bazında sıfır noktaya ulaştığını da vurgulayan Yazıcı pandemi sürecinde eldeki stokların bile erimediğini belirtti.

Yılmaz sözlerine şunları da ekledi:

''Kış boyunca yazın yapılacak olan düğünler için sezonuna hazırlık yapardık. Geçtiğimiz 2019 yılının sonunda 2020’nin hazırlıkları vardı. Fuarlara hazırlık vardı, fuarların iptal olması, pandemi sürecinin yaşanmasıyla beraber şu andaki elimizdeki stokları dahi eritemedik. Açıkçası 2020 yılından umudumuzu kestik umarım 2021 yılına güzel bir şekilde çıkış yaparız”



''EVLERDE HASIR BİLEZİK ÖREN EV HANIMI SAYISI AZALDI''

Yaşanan olumsuzluklardan ötürü 2-3 yıl önce evlerde hasır bilezik ören ev hanımı sayısının 4-5 bin civarında iken bu sayının bugünlerde yarı yarıya azaldığını kaydeden Yazıcı, “Satış olacak ki, üretim olsun. Satış olmadığından bizde haliyle örücüye altın tel veremiyoruz. Bu konuda üretici ev hanımlarımız son derece sıkıntılı bir süreçten geçmekte” dedi.