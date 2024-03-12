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AnadoluJet'in ismi resmen değişti

AnadoluJet'in ismi resmen değişti
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2008 yılında Türk Hava Yolları’nın alt markası olarak kurulan AnadoluJet, 12 Mart itibarıyla "AJET" adı altında bilet satışlarına başladı.

2024 yaz döneminde filosunda bulunan 95 uçak ile iç hatlarda 41, dış hatlarda 52 nokta olmak üzere toplam 93 noktaya sefer icra edecek olan AJET; küresel ölçekte büyüme hedefi olarak önümüzdeki 10 yıl içerisinde 200 uçaklık filo ile toplam 44 ülkeye uçmayı planlıyor.

DHA

Etiketler THY türk hava yolları ajet bilet satışı
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