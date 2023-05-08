Analist Tunç Şatıroğlu'ndan altın ve dolar uyarısı

Ünlü analist Tunç Şatıroğlu, seçim öncesi altın ve dolar yatırımcısına kritik bir uyarıda bulundu.

Analist ve Kanal Finans kurucusu Tunç Şatıroğlu, 14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala altın ve dolar yatırımcısına uyarıda bulundu. Twitter hesabından paylaşım yapan Şatıroğlu, altın ve ve döviz yatırımcılarının alış satış makasına dikkat etmesi gerektiğini belirterek, ''Bu hafta fiyatlar ne olursa olsun altınınızı veya dövizinizi mecbur kalmadıkça bozmayın, bekleyin. Dolar bozup altın almak, altın bozup euro almak gibi işlere kalkışmayın. Alış ve satış arasındaki marj sermayenizi yer bitirir." ifadelerini kullandı.

"Almak istediğiniz eşyalar varsa hemen alın"

Dolar ve euroda artış beklediğini ifade eden Şatıroğlu, "Almak istediğiniz ama ertelediğiniz eşyalar varsa hemen alın. İthal bir ürün alacaksanız bugün alın. Mümkünse taksitle alın. Döviz kuru arttığında bir zam dalgası daha gelir." dedi.