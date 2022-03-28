Antalya Havalimanı projesinde ilk kira taksiti ödendi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı projesini kazanan konsorsiyumun kira bedelinin 2 milyar 138 milyon euroluk ilk taksidini (peşinat) ödediğini bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Twitter'dan "Geleceğin projeleri şimdiden kazandırıyor" şeklinde açıklamada bulunmuştu. Bakan Karaismailoğlu bugün ayrıntıları aktardı.
İLK TAKSİT ÖDENDİ
Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Projesini kazanan konsorsiyumun kira bedelinin 2 milyar 138 milyon euroluk ilk taksitini (peşinat) ödediğini bildirdi.
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