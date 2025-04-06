  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Turizmin başkentinde havalimanının yolcu kapasitesi 82 milyona çıkıyor

Antalya Havalimanı'nda kapasite 82 milyona çıkacak

Antalya Havalimanı'nda kapasite 82 milyona çıkacak
Güncelleme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nın yeni terminal binalarının hizmete açılmasıyla birlikte yıllık yolcu kapasitenin 82 milyona çıkacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Antalya Havalimanı yeni terminal binalarının açılışının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 12 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirileceğini bildirdi. Antalya Havalimanı'nda yapılan genişleme çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "108 olan uçak park pozisyonu, yeni apron sahaları ile 176'ya çıkarıldı. Mevcut VIP terminali 690 metrekareden 2 bin metrekareye, Genel Havacılık Terminali 1200 metrekareden 2 bin 800 metrekareye genişletildi. Ayrıca yeni yapılan 2 bin metrekarelik Devlet Konuk Evi, 5 bin metrekarelik DHMİ Hizmet Binası ve lojmanları hizmete açıldı" ifadelerini kullandı.

Terminal genişletme çalışmalarında sona geldiklerini belirten Uraloğlu, "Mevcut 90 bin 143 metrekarelik dış hatlar terminalini 224 bin metrekareye, 36 bin 859 metrekare olan iç hatlar terminalini ise 75 bin metrekareye çıkarıyoruz. Böylelikle havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona çıkartıyoruz" dedi. 

DHA

Etiketler Antalya Havalimanı abdulkadir uraloğlu terminal binası kapasite
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da villaya şok baskın: Suçüstü yakalandılar İstanbul'da villaya şok baskın: Suçüstü yakalandılar ''Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?'' anketinde dikkat çeken sonuçlar ''Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?'' anketinde dikkat çeken sonuçlar Petek Dinçöz yeni imajıyla görenleri şaşırttı! Herkes peruk sandı Petek Dinçöz yeni imajıyla görenleri şaşırttı! Herkes peruk sandı Operasyonları önceden haber veren Cem Küçük'ün bu sözleri olay oldu Operasyonları önceden haber veren Cem Küçük'ün bu sözleri olay oldu TRT'de İBB'yi suçlayan şahsın görüntüleri ortaya çıktı: ''İETT'yi patlattık ya biz'' TRT'de İBB'yi suçlayan şahsın görüntüleri ortaya çıktı: ''İETT'yi patlattık ya biz'' Yazı beklerken kar yağışı geri dönüyor Yazı beklerken kar yağışı geri dönüyor Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi! Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi! 14 yaşındaki Gülden okul bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü 14 yaşındaki Gülden okul bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü CHP'den ''Herşey çok güzel olacak'' Berkay için sürpriz karar CHP'den ''Herşey çok güzel olacak'' Berkay için sürpriz karar Türkiye'nin ''çıkılmayan'' yaylası duyanları şaşırtıyor Türkiye'nin ''çıkılmayan'' yaylası duyanları şaşırtıyor
Sakarya'da kanlı gece: 5 ölü, 6 yaralı Sakarya'da kanlı gece: 5 ölü, 6 yaralı Özgür Özel'in kurultaydaki o sözleri iktidarı ayağa kaldırdı Özgür Özel'in kurultaydaki o sözleri iktidarı ayağa kaldırdı Türkiye'nin 17 yıllık dev hastanesi konkordato ilan etti Türkiye'nin 17 yıllık dev hastanesi konkordato ilan etti CHP kurultayında tanisyon yükseldi: Özgür Özel ile Berhan Şimşek arasında tartışma çıktı CHP kurultayında tanisyon yükseldi: Özgür Özel ile Berhan Şimşek arasında tartışma çıktı Ünlü piyasa uzmanı İslam Memiş'ten ''sert düşüş'' uyarısı Ünlü piyasa uzmanı İslam Memiş'ten ''sert düşüş'' uyarısı Candaş Tolga Işık: ''İnsaniyet namına yalvarıyorum onu serbest bırakın'' Candaş Tolga Işık: ''İnsaniyet namına yalvarıyorum onu serbest bırakın'' Kapış kapış satan otomobil devinin gemisi Türkiye'ye ulaştı Kapış kapış satan otomobil devinin gemisi Türkiye'ye ulaştı Buz gibi bir haftaya hazır olun: Sıcaklıklar sıfırın altına düşecek Buz gibi bir haftaya hazır olun: Sıcaklıklar sıfırın altına düşecek Psikolog, eski erkek arkadaşı ile sevgilisinin hayatını kabusa çevirdi Psikolog, eski erkek arkadaşı ile sevgilisinin hayatını kabusa çevirdi Bu nasıl vicdansızlık! 2 yaşındaki kıza kan donduran şiddet Bu nasıl vicdansızlık! 2 yaşındaki kıza kan donduran şiddet