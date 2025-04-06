Antalya Havalimanı'nda kapasite 82 milyona çıkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nın yeni terminal binalarının hizmete açılmasıyla birlikte yıllık yolcu kapasitenin 82 milyona çıkacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Antalya Havalimanı yeni terminal binalarının açılışının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 12 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirileceğini bildirdi. Antalya Havalimanı'nda yapılan genişleme çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "108 olan uçak park pozisyonu, yeni apron sahaları ile 176'ya çıkarıldı. Mevcut VIP terminali 690 metrekareden 2 bin metrekareye, Genel Havacılık Terminali 1200 metrekareden 2 bin 800 metrekareye genişletildi. Ayrıca yeni yapılan 2 bin metrekarelik Devlet Konuk Evi, 5 bin metrekarelik DHMİ Hizmet Binası ve lojmanları hizmete açıldı" ifadelerini kullandı.

Terminal genişletme çalışmalarında sona geldiklerini belirten Uraloğlu, "Mevcut 90 bin 143 metrekarelik dış hatlar terminalini 224 bin metrekareye, 36 bin 859 metrekare olan iç hatlar terminalini ise 75 bin metrekareye çıkarıyoruz. Böylelikle havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona çıkartıyoruz" dedi.

DHA