Antalya'da hortum sonrası ortalık savaş alanına döndü

Antalya'da meydana gelen hortum muz serasını vurunca 5 dönümlük alan adeta yerle bir oldu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan hortum, 11 dönüm kapalı alan üzerindeki muz serasını vurdu. Gece yağmurla birlikte çıkan hortum, seranın 5 dönümlük bölümünün çatı ve demirleriyle içerisindeki ürünlere zarar verdi.

ÇOK SAYIDA ÜRÜN TELEF OLDU

Manavgat’ta dün gece yağmurla birlikte etkili olan hortum, Yavrudoğan Mahallesinde Ahmet Tekelioğlu’na ait muz serasına zarar verdi. Hortum, 11 dönüm kapalı alan üzerinde bulunan muz serasının 5 dönümünün çatısının demir profil ve naylonunu yerle bir ederken çok sayıda ağacın yıkılmasına, üzerindeki ürünün telef olmasına neden oldu.

KORKUTAN BİLANÇO GÜN AYDIĞINDA ORTAYA ÇIKTI

Ahmet Tekelioğlu, gece bir komşusunun kendisini aradığını, seranın rüzgardan zarar gördüğünü söylediğini belirterek, “Hemen seranın başına geldim. Ama şiddetli yağmur ve karanlıktan dolayı bir şey yapamadık. Sabah olup hava aydınlandığında işin vahameti ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi seramızın yarısına yakınını yerle bir etmiş durumda. Demir ve naylonun yanı sıra üründe de zarar büyük. TARSİM görevlileri gelip gerekli incelemelerini yaptılar. Havanın açmasının ardından hemen tadilata girişeceğiz” dedi.