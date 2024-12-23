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Antep fıstığı fiyatlarını düşürecek gelişme

Antep fıstığı fiyatlarını düşürecek gelişme
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Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Kurucu Başkanı Mehmet Yıldırım, Suriye'den gelecek Antep fıstığının fiyatları düşüreceğini söyledi.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Kurucu Başkanı Mehmet Yıldırım, Antep fıstığına gelen zamların baklavacıları zora soktuğunu belirtti. Yıldırım, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından bölgeyle yapılacak olan ticaretin içerisinde Antep fıstığının da olması gerektiğini vurguladı. Yıldırım, Suriyeli üreticilerden Antep fıstığı ithal etmek için Ticaret Bakanlığıyla görüşme yaptıklarını da bildirdi.

“Suriye'de yapılacak olan ticaretin içerisine Antep fıstığını da ekledik”

Suriyeli fıstık üreticilerinin ekonomisi için ithalatın önemli olacağına değinen Yıldırım, “Suriye'de yapılacak olan ticaretin içerisine Antep fıstığını da ekledik. Bu durumda Antep fıstığı fiyatlarının düşeceğine inanıyoruz. Önümüzde Ramazan Bayramı var. Fiyatlar daha da yükselecek. Ticaret Bakanlığı'na bu tür sorunları bildiriyoruz. Biz de fıstığın Suriye ile ticarette olmasını istiyoruz. Bu konuda bakanlıkla konuştuk ve talebimizi bildirdik. Suriyeli fıstık üreticilerinin de buna ihtiyacı var. Suriye'ye özel alınacak ürünler içerisinde olması gereken bir ürün. Baklavayı en iyi Türkler yapar” dedi.

İHA

Etiketler antep fıstığı Suriye fiyat zam
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