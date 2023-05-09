Aselsan sermaye artırımı kararı aldı

Aselsan 2,28 milyar lira olan çıkarılmış sermayesini geçmiş yılların kârlarından karşılanacak şekilde yüzde 100 artışla 4,56 milyar liraya çıkarma kararı aldı.

Aselsan konuyla ilgili KAP'a açıklamada bulundu.

Şirketten KAP’a yapılan açıklamada, artırılacak 2,28 milyar lira sermayeyi temsilen ihraç edilecek 1,21 milyar lira nominal değerli (A) grubu ve 1,07 milyar lira nominal değerli (B) grubu nama yazılı bedelsiz payların pay sahiplerine kaydi sistem esaslarına uygun şekilde dağıtılması için genel müdürlüğe yetki verildiği belirtildi.