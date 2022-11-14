Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu
Milyonalrca çalışanın ve ailesinin beklediği asgari ücret zammını görüşecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağı tarih açıklandı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7-8-9 Aralık'ta toplanacak.
Habertürk'ün haberine göre, aralık ayı boyunca komisyon 4 toplantı yapacak ve son toplantı sonrası geçen yıl olduğu gibi asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.
7 milyondan fazla çalışanın beklediği rakam için 15 kişilik komisyon toplanacak.
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