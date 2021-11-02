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AYM İş Bankası’nın vergi cezası başvurusunu karara bağladı

AYM İş Bankası’nın vergi cezası başvurusunu karara bağladı

Anayasa Mahkemesi, İş Bankası’nın çalışan sandığına yaptığı katkı ödemeleriyle ilgili vergi cezalarının mülkiyet hakkı ihlali olduğuna karar verdi.

İş Bankası, “İş Bankası Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'na yaptığı katkı payı ödemelerinin ücret olarak değerlendirilerek vergi cezası kesilmesiyle ilgili hukuk mücadelesini kazandı. 

Sözcü gazetesinden Yusuf Demir'in haberine göre Türkiye İş Bankası, 2018 dönemi için kesilen cezayla ilgili yerel mahkeme ve Danıştay süreçlerinden sonuç alamayınca Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Dosyayı inceleyen Yüksek Mahkeme kararını açıkladı.  

Anayasa Mahkemesi yaptığı inceleme sonunda şu değerlendirmelerde bulundu: 

Başvuruya konu 2008 yılı Ocak ile Aralık ayları arası vergilendirme dönemleri itibarıyla başvurucunun mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin öngörülebilir bir kanuni dayanağının bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan gerekçelerle başvurucunun Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.

(Kaynak)

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