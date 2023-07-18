Bakan açıkladı: SED ödemeleri yüzde 17.55 oranında artırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının yüzde 17.55 oranında artırıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının memur maaşlarına yapılan yüzde 17,55 zam oranında artırıldığını bildirdi.

DHA