  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 23 Eylül 2020 19:32

Bakan Albayrak: Var gücümüzle çalışıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile strateji ve değerlendirme toplantısına dair paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak: Var gücümüzle çalışıyoruz
A+ A-

Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Bakanlığımıza bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile strateji ve değerlendirme toplantımızı verimli bir şekilde gerçekleştirdik.

Çok daha mükellef odaklı, etkin, hızlı ve daha adaletli denetim süreçlerini temin etmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

ekonomi , çalışma , bakan albayrak
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM