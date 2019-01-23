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  3. 23 Ocak 2019 13:33

Bakan Albayrak'tan Davos'ta flaş açıklamalar

İsviçre'nin Davos kasabında dün başlayan 49. Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin borç yönetiminin güçlü olduğuna ve Türk ekonmisinin güçlü bir dengeye sahip olduğuna vurgu yaptı.

Bakan Albayrak'tan Davos'ta flaş açıklamalar
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İsviçre'nin Davos kasabasında dün başlayan 49. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantıları kapsamında düzenlenen oturumda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; “Türkiye ile ABD arasında ilişkilerin hem bölgesel ve hem de küresel arenada derindir. Türkiye’nin kamu borcunun mili gelire oranı yüzde 28, bu da Türkiye’nin borç yönetiminin güçlü olduğunu gösteriyor. Türkiye yoluna son derece pozitif devam ediyor. Türk ekonomisi güçlü bir dengeye sahip" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin bulunduğu bölgede tek istikrarlı ülke olduğunu vurgulayarak, “Türkiye ile ABD arasında ilişkilerin hem bölgesel ve hem de küresel arenada derindir.” dedi.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) katılan Bakan Albayrak, “Gelişmekte olan piyasalar görünümü” konulu oturuma katıldı. Burada soruları cevaplayan Albayrak, Türk ekonomisinin bulunduğu bölgedeki sorunlara rağmen büyümeye devam ettiğini söyledi.

Albayrak, Türkiye’nin bölgesindeki ülkelerin sorunlarından etkilendiğini belirterek, Türkiye'nin 4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yaptığını ve bölgenin en istikrarlı ülkesi konumunda bulunduğunu kaydetti.

"EKONOMİMİZİN TEMELİ SAĞLAM" 

 ABD Başkanı Donald Trump’ın Türk ekonomisi hakkındaki açıklamalarının hatırlatılması üzerine, Albayrak, Türk ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu ve Türkiye ile ABD arasında ilişkilerin hem bölgesel hem de küresel arenada derinleştiğini söyledi.

Türkiye’nin başkanlık sistemine geçtiğini hatırlatan Albayrak, geçen yıl eylül ayında yaşanan zorluklara karşı da hızlı bir şekilde müdahale edilerek
çözüm üretildiğini anlattı.

Türkiye’nin kamu borcunun milli gelire oranının yüzde 28 olduğunu bunun da borç yönetiminin güçlü olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Albayrak “Türkiye yoluna son derece pozitif devam ediyor. Türk ekonomisi güçlü bir dengeye sahip. Yaza göre hızlı bir şekilde toparlanma söz konusu.” ifadesini kullandı.

berat albayrak , davos
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