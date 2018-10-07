Bakan Albayrak'tan ekonomi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomideki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Albayrak, 'Bütçe disiplininde taviz yok. Ekonomideki dengeleme süreci başladı. Enflasyonla mücadele için güçlü bir program açıklanacak' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti’nin Kızılcahamam kampında partililere hitap etti.

Ekonomide dengelenme sürecinin başladığını söyleyen Bakan Albayrak, enflasyonla güçlü bir mücadele programı açıklanacağını kaydederek, "Bütçe disiplininden taviz yok" dedi.

Albayrak sunumunda Türkiye'nin ekonomik göstergelerini ve borçluluk oranlarını anlattı.

Türkiye'nin kamu borcunun gayri safi milli hasılaya oranının yüzde 28 olduğunu söyledi.

Bu oranın gelişmekte olan ülkelerde yüzde 49, OECD ülkelerinde yüzde 111 olduğunu belirtti.

Albayrak hane halkı borçluluk rakamlarında ise borcun milli gelire oranının yüzde 16 seviyesinde olduğunu söyledi. "Bu oran gelişmekte olan ülkelerde yüzde 36, dünya ortalaması ise yüzde 60" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak sunumunda Türkiye'nin toplam borçluluk oranının hem gelişmekte olan ülkeler hem de dünya ortalamasının altında olduğuna vurgu yaptı.

Albayrak son dönemde ekonomide yaşanan gelişmelere yönelik atılan adımları da anlattı.

İlgili paydaşlarla koordinasyon içinde atılan bu adımların ardından Türkiye'nin risk primlerinde büyük düşüş yaşandığını söyledi.