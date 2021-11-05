Bakan Dönmez Karadeniz'de keşfedilen gazın sisteme verileceği tarihi açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen gaz ile ilgili açıklama yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz tabanına doğalgaz için ilk borunun 2022 ortalarında serileceğini söyleyen Dönmez, "2023'te gazın ilk fazını sisteme vereceğiz" dedi.