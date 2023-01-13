  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Bakan duyurdu: Destek ödemeleri bugün hesaplarda

Bakan duyurdu: Destek ödemeleri bugün hesaplarda

Bakan duyurdu: Destek ödemeleri bugün hesaplarda
Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 184 milyon 968 bin liralık tarımsal destek ödemelerinin başladığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "184 milyon 968 bin 632 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan grafikte, "hayvan gen kaynakları koruma desteğine 65 milyon 257 bin 740 lira, hayvan hastalıkları tazminatı desteğine 52 milyon 970 bin 728 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteğine 40 milyon 993 bin 269 lira, Toprak Mahsulleri Ofisi alım prim desteğine 15 milyon 959 bin 14 lira, et regülasyonu desteğine 5 milyon 870 bin lira, sertifikalı tohum üretim desteğine 2 milyon 572 bin 681 lira ve hububat-baklagil-dane mısır desteğine 1 milyon 345 bin 200 lira ödeme yapılacağı" belirtildi.

Etiketler tarım ve orman bakanı vahit kirişci tarımsal destek ödemesi ocak ayı destek ödemeleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü spikere iğrenç şantaj: ''Elimde binlerce video var''
Müge Anlı isyan etti; ihbarların ardı arkası kesilmiyor!
CHP'li Özel'in gündeme getirdiği o hesaptan skandal paylaşım: ''Anıtkabir yıkılacak''
Kılıçdaroğlu'ndan A'dan Z'ye af müjdesi!
Hazal Kaya'ya 'Musa Orhan'a hakaret' davası
Türkiye'nin konuştuğu piyanist kurye bu sefer sahnede çaldı
Bakanlık açıkladı: İşte yeni bedelli askerlik ücreti
2023 kıdem tazminatı tavanı bir kez daha değişti
Elazığ'da ilginç manzara: 600 metrekarelik ev yol ortasında kaldı
Adnan Oktar ve kediciklerinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı