Bakan duyurdu: Vatandaşa elektrik ve yakacak desteği verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kış döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2,5 milyar lira yakacak ve elektrik yardımı yapılacağını duyurdu.

Hükümet ihtiyaç sahiplerine ısınma ve elektrik için kış yardımı yapacak.

Açıklamayı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptı.

Yanık, "Önümüzdeki kış günlerinde yakacak ve elektrik yardımları kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2,5 milyar TL destek vereceğiz" dedi.

Yardımdan faydalanmak için e-Devlet üzerinden başvuru yapılabileceğini söyleyen Yanık, "Elektrik Tüketim Desteği’ni ise düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ailelerimize hali hazırda veriyoruz. Herhangi bir kuruma başvuru yapmalarına gerek yok. Sadece kimlik kartları ve elektrik faturaları ile PTT şubelerine gitmeleri yeterli olacak” diye konuştu.