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  3. 27 Eylül 2019 10:42

Bakan hedefi açıkladı: Bir günde 86 dolar harcama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turistlerin ortalama geceleme sayısının artırlacağını ve günlük harcamaların 86 dolara çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Bakan hedefi açıkladı: Bir günde 86 dolar harcama
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 2023 turist hedefinin 75 milyonun üzerinde, gelir hedefinin ise 65 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Ersoy 'Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisi'nin açıklandığı toplantıda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk defa sürdürülebilir ve gelir odaklı bir büyüme modeline geçeceğini belirtti.

Ersoy, "Bunu turist başına ortalama harcamayı artırıp ortalama geceleme sayısını 9.9'dan 10'a çıkararak gecelik ortalama 86 dolarlık harcama seviyesine ulaşarak yapmayı planlıyoruz." dedi.

Ersoy, arz güvenliğini sağlayarak paket tur oranlarını yüzde 15-60 bandına çekmeyi planladıklarını belirtti.

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