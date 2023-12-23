Bakan Işıkhan asgari ücret zammını sızdırdı

Türkiye'de tüm çalışanlar Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak 2024 yılı asgari ücret zammına odaklanmışken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan 2024 yılında, asgari ücretliden emekliye, memurdan memur emeklisine kadar herkese eşit zam sinyal vererek tüm maaş zamlarındaki oranı açık açık ilan etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulu’nda Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi üzerinde konuştu. Burada hem kısa sürede açıklanacak asgari ücret zammı için hem de 3 Ocak 2024’te refah payı hariç netleşecek emekli ve memur maaşı zammı için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Asgari ücretliden emekliye, memurdan memur emeklisine kadar herkese eşit zam sinyalini veren Bakan Işıkhan böylece tüm çalışan ve emeklilerin 2024 yılı maaş zammı oranını da sızdırmış oldu. Çünkü TBMM Genel Kurulda, bütçe üzerindeki konuşmaların ardından soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli aylıklarının ocak ayında yüzde 30, temmuz ayında yüzde 25 olmak üzere kümülatif yüzde 62,5 artırıldığını dile getirmişti.

Hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın hem de Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından yola çıkıldığında tüm çalışanlar için 2024 yılında yüzde 50 oranında maaş zammı yapmayı planladığı ortaya çıkmış oldu.

Memur zammı için oran verdi

Işıkhan, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı uyarınca, memurlar için, 2024 yılı için yüzde 15'e ek olarak yüzde 10, 2025 için yüzde 6 ve yüzde 5 maaş artışı yapılması ve enflasyon farkı verilmesinin kararlaştırıldığını belirten Işıkhan, son 5 aylık TÜİK verilerine göre, TÜFE'nin yüzde 33,66 olarak gerçekleştiğini dile getirdi.

Bakan Işıkhan, "Enflasyon farkıyla birlikte 2024 ocak ayında memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağı tahmin edilmektedir. 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşı 2023'te 22 bin liraya çıkarılarak nominal olarak 56 kat, reel olarak da yüzde 266 oranında artış sağlanmıştır” şeklinde konuştu.

Emekli zammı mesajı

Emekli zammı son yıllarda memur emeklileri ile aynı oranda artıyor. Bu yıl da aynı uygulamanın devam etmesi beklenirken Bakan Işıkhan’ın açıkladığı yüzde 50’lik oranın SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı için de gerçerli olması bekleniyor. Ayrıca kök maaş ve taban aylık düzenlemeleri ile 7500 TL olan en düşük emekli maaşının 10 bin TL’ye yükseltilmesi durumu söz konusu.

Konuya ilişkin de değerlendirme yapan Bakan Işıkhan “Yeni yılda bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Ev hanımlarına prim düzenlemesi

Bakan Işıkhan son olarak ev kadınlarına isteğe bağlı sigortalılık kapsamında prim teşviki vermeyi ve küçük esnafın emeklilik prim gün sayısı şartını ise 7200 güne düşürmeyi planladıklarını bildirdi.

Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak ?

Bu yıl tek zam yapılması planlanan 2023 net asgari ücret rakamı üzerinden yapılan hesaplamaya göre en düşük ücretin 17 bin 103 TL olma ihtimali bulunuyor. Asgari ücret maratonu devam ederken Bakan Işıkhan görüşmelerin 11 Aralık’ta başladığını anımsatarak yıl bitmeden komisyon çalışmalarının tamamlanacağını bildirdi. Vedat Işıkhan, "Tüm paydaşlarımızla diyalog ve istişare halinde, açık yüreklilikle süreci yürütüyoruz. Çünkü biz emeğin kutsallığına inanıyoruz. Bizler emeğin aldığı ücreti artırmanın yolunun büyümeden ve istihdamın artmasından geçtiğini çok iyi biliyoruz. Hep diyoruz ve her zaman da diyeceğiz ne çalışanlarımızı, ne memurlarımızı, ne emeklilerimizi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz” diyerek milyonlara mesaj verdi.

6 Aylık enflasyon beklentisi

5 aylık enflasyon Kasım TÜFE verisinin açıklanması ile netleşmişti. Bu kapsamda asgari ücrete referans olacak, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için doğrudan zam oranını yansıtacak 5 aylık rakam 33.66 olarak hesaplanmıştı. Yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı ve memur enflasyon farkı ile memur ve memur emeklisi için oran yüzde 45 olmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65 olarak açıklandı. Buna göre 6 aylık enflasyonun ise yüzde 38’i bulması bekleniyor. Böylece Aralık sonu itibarıyla tahminlere uyumlu bir enflasyon gerçekleşmesi öngörülüyor.