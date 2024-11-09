Bakan Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla işe yerleşen kişi sayısını açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla 1 milyon 201 bin 927 kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un Ocak-Ekim dönemindeki hizmetlerine ilişkin verileri içeren Ekim ayı İstatistik Bülteni çerçevesinde açıklamalarda bulundu. İşe yerleştirme rakamlarını paylaşan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:



“2024 yılı Ocak-Ekim ayları arasında 1 milyon 201 bin 927 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında 2 milyon 615 bin 492 bireysel görüşme gerçekleştirdik. Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR aracılığıyla iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

İHA